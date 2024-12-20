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Козловский о решении ISU допустить россиян к отбору на Олимпиаду: «Назвать его справедливым не могу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, прокомментировал решение ISU допустить россиян в нейтральном статусе к квалификации на Олимпийский игры 2026 года.

«Это положительная динамика, наступает оттепель, — начал Козловский. — Но назвать это решение в полной мере справедливым я не могу. Да, у нас сейчас не самые лидирующие позиции в плане отбора на Пекин. Надо понимать: даже в условиях данной возможности за бортом останутся ребята, которые заслуживают быть на Олимпиаде. Если вспомнить прошлые Олимпиады, то Олимпийская чемпионка Аня Щербакова на России была третьей. Пара Тарасова/Морозова — тоже были третьими. Все сводится к праву одного спортсмена поехать от одной сборной. Это не в полной мере честно по отношению ко всем нам. Сложилось так, как сложилась. Надеюсь, атлеты, которые получат право поехать на Олимпиаду, сделают все возможное, что отстранение России — несправедливое, поскольку отстранили сильнейших. Я искренне верю, что наши атлеты смогут бороться за первое место как минимум в двух видах — парном катании и женском катании. Искренне хочу, чтобы в этих видах первое место было за нами».

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина. ДАААААААААА! Наших спортсменов начали допускать к зимней Олимпиаде

Дмитрий Козловский
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