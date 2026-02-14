Роднина — о выступлении Малинина: «Это настоящий нокдаун. Надеюсь, он не закончит выступать»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

— Вас удивило выступление Ильи Малинина?

— Конечно, удивило. Думаю, оно всех удивило. Малинин, конечно, по результатам последних лет и по тому набору элементов, которые есть в его арсенале, рассматривался главным фаворитом. Все заранее отдавали ему лидерство. И скажу честно, мне его жаль. Это слово не очень подходит, но не понимаю, как ему из этого выходить. Это настоящий нокдаун. Надеюсь, что Малинин не закончит выступать, потому что Илья очень способный фигурист.

— Как ему выходить из такой ситуации? Что делать?

— Наверное, требуются общие усилия. Здесь должны быть включены и родители, и тренеры, и психологи.

— Почему не получилось у Ильи?

— Есть какие-то моменты, которые объяснимы, но все равно это такой колоссальный не столько физический, сколько психологический срыв. Журналисты бежали впереди всех и заранее вешали ему на шею золотую медаль. Это сыграло отрицательную роль. Такое часто бывает. Он молодой, технически оснащенный спортсмен, но совсем не обросший жесткой кожей. И плюс, конечно, командные соревнования...

Малинин набрал 264,49 балла и занял в итоге 8-е место. Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Суна Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник (271,21) стал шестым.

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