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ОИ Милан Кортина 2026

4 сентября 2025, 09:03

Дегтярев выразил надежду, что российские фигуристы выиграют золото Олимпиады-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поделился ожиданиями от возможного выступления российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года.

«В Китае пройдет отбор на Олимпийские игры. Уверен, они выложатся на максимум, и надеюсь на беспристрастных судей. Надеюсь в том числе и на то, что наши поедут и в Милане возьмут золото», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

20 августа стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) включил Петра Гуменника (мужское одиночное катание) и Аделию Петросян (женское одиночное катание) в окончательный список участников отборочного турнира фигуристов на Олимпийские игры-2026.

Отборочный турнир на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Михаил Дегтярев

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