Чайковская: «Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли»

Главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказала, что фигуристы, которые были допущены к участию в олимпийской квалификации, уже представили свои программы на отдельных контрольных прокатах.

«Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. Все ли в порядке? С ребятами все хорошо», — приводит слова Чайковской Sport24.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В декабре 2024-го ISU допустил россиян к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. В женском одиночном катании заявлена Аделия Петросян, в мужском — Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине. Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.