2 ноября 2025, 14:52

Букин объяснил, почему не обратился в CAS после недопуска к олимпийскому отбору

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигурист Иван Букин, выступающие в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, рассказал, почему не решил обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после недопуска на квалификационный турнир в Пекине.

«Были ли мысли обратиться в CAS? Было сразу прописано, что мы не можем оспаривать. А что оспаривать? Тратить время, чтобы узнать, что ничего не изменится, — это не имеет никакого значения. Мы решили, что этим мы не будем заниматься, а будем работать над собой и продолжать карьеру», — приводит слова Букина ТАСС.

Также фигурист отметил, что пусть это решение останется на совести тех, кто его принял. По словам Букина, каждый спортсмен имеет право знать хотя бы за что и почему его не допускают.

В сентябре в Пекине прошел квалификационный турнир, по итогам которого Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты были не допущены к участию.

Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Иван Букин
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин

