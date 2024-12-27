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Сегодня, 20:16

Бойкова и Козловский заявили, что не видят смысла в продолжении карьеры до 2030 года без Олимпиады

Сергей Ярошенко
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что пока не строят планы на следующее олимпийское четырехлетие.

«Если продолжать, то кататься нужно до Олимпийских игр. В противном случае смысла мало, но кто дает гарантии, что в 2030 году не сложится аналогичная сегодняшней ситуация? Что нас допустят? Или, возможно, нам опять дадут одну квоту? Очень много всего, и если начинать об этом сейчас думать, то от этих мыслей становится совсем сложно», — приводит слова Козловского ТАСС.

22-летняя Бойкова и 25-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара стала победителем чемпионата Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали турнира.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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