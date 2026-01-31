Болельщики назвали отстранение главным препятствием роста популярности фигурного катания

Более 60% зрителей, опрошенных компанией IFORS Research на этапах Гран-при, считают, что дальнейший рост интереса к фигурному катанию в России сдерживает отсутствие международных стартов в стране и российских спортсменов за рубежом.

Как полагают респонденты, интерес держится на преданном ядре поклонников, но для расширения аудитории необходима полноценная международная повестка. Среди других значимых препятствий болельщики назвали проблемы с телевизионным освещением (отсутствие или низкое качество трансляций — 33%) и недостаточную информированность о соревнованиях (32%).

При этом в сезоне-2025/26 немного выросла (с 35 до 40%) доля тех, кто считает, что интерес к отечественному катанию в условиях изоляции даже увеличился. Однако этот рост нельзя назвать однозначным: треть опрошенных (34%) не видят никаких изменений, а каждый четвертый (26%) фиксирует спад зрительского внимания к этому виду спорта.

Полностью результаты исследования мнения болельщиков читайте на сайте «СЭ».