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19 сентября 2025, 13:18

Баннеры в поддержку россиян заставили убрать с трибун на олимпийском отборе в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото «СЭ»

Китайские полицейские попросили убрать баннеры в поддержку Аделии Петросян и Петра Гуменника с трибун арены в Пекине на олимпийском отборе. Журналисты и болельщики держали несколько баннеров в поддержку Петросян перед ее выступлением.

Баннер сначала заинтересовал организаторов — они сделали фотографии и принялись обсуждать, что делать.

Через несколько минут на трибунах появилось несколько китайских полицейских, которые объяснили, что любые баннеры на трибунах запрещены. Также они прошли на другие сектора и попросили убрать баннеры и там.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию короткой программы у женщин.

Аделия Петросян.Олимпийский отборочный турнир: Петросян в короткой программе. Онлайн-трансляция

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