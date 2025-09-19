Баннеры в поддержку россиян заставили убрать с трибун на олимпийском отборе в Пекине

Китайские полицейские попросили убрать баннеры в поддержку Аделии Петросян и Петра Гуменника с трибун арены в Пекине на олимпийском отборе. Журналисты и болельщики держали несколько баннеров в поддержку Петросян перед ее выступлением.

Баннер сначала заинтересовал организаторов — они сделали фотографии и принялись обсуждать, что делать.

Через несколько минут на трибунах появилось несколько китайских полицейских, которые объяснили, что любые баннеры на трибунах запрещены. Также они прошли на другие сектора и попросили убрать баннеры и там.

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