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3 сентября 2025, 19:50

Авербух объяснил смысл олимпийской программы Гуменника

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский хореограф-постановщик, чемпион мира 2002 года Илья Авербух в комментарии для «СЭ» обратился к зрителям и рассказал о произвольной программе фигуриста Петра Гуменника, которую тот показал на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга за две недели до старта олимпийского отбора.

«Неудивительно, что программа вызывает у вас разные мнения и разное настроение, разные версии интерпретации. Честно говоря, именно такую программу я и хотел сделать. У Петра достаточно понятный образ в короткой программе, мне хотелось сделать программу более абстрактную, многоговорящую.

Конечно, это не просто катание под музыку. Для меня это разговор — разговор с небом, каждый может по-своему трактовать. Это может быть и своеобразная душевная молитва, молитва в виде разговора. Именно поэтому Петр в начале смотрит в небо и пытается поймать звезду, как и каждый из нас — удачу. Подбросы руками — он ловит, отпускает ее. В том числе это некая игра. Потому что главный разговор — только у нас внутри, лично. В хореографии очень много и преодоления, моментов, когда на нас давит, мы разгибаемся, летим. В общем, это разговор бесконечный и очень философский. В конце Петр складывает руки в молитвенном, всем понятном жесте — чтобы снять вопрос, о чем и о ком мы говорили. О внутреннем понимании, переживаниях, стремлении к любви», — сказал Авербух «СЭ».

Гуменник выступит в отборочном турнире на Олимпиаду-2026, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября.

23-летний фигурист является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Петр Гуменник.Наш фигурист-претендент на олимпийскую медаль выступил в Петербурге. Вопросов осталось много — в том числе про платок
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Петр Гуменник
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух

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