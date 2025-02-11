Сихарулидзе — о возвращении медалей Валиевой: «Она не присылала нам медали, нужно решение антидопинговой организации»

Президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с распределением медалей и призовых Камилы Валиевой. Фигуристка дисквалифицирована решением CAS на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года.

— Чтобы перераспределять медали, наша антидопинговая организация РУСАДА должно признать. Признать использование допинг-средств. Только после этого мы можем говорить о перераспределении медалей.

— Валиева вам их не присылала?

— Нет. Думаю, к ней никто еще и не обращался, что значит присылала?

— Есть решение CAS, мы вроде признаем этот суд.

— Здесь важно понять, что решение федерации в данном случае не первостепенное. Первостепенное — решение антидопинговых организаций. Они должны дать свой юридически однозначный ответ. Только после этого на основании его федерация может говорить о каком-либо перераспределении. Когда речь идет об антидопинговом деле, мы не являемся стороной разбирательства. Есть антидопинговая организация и спортсмен. Организация выносит окончательное решение, и только тогда, ориентируясь на него, мы можем говорить о своем согласии или нет.

— Письма РУСАДА «распределяйте медали» не было?

— Нет.

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. В связи с аннулированием результатов за этот период фигуристка лишилась олимпийской медали в командных соревнованиях, золота чемпионата Европы-2022, а также золота, серебра и бронзы чемпионатов России.