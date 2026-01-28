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ОИ Милан Кортина 2026

28 января, 16:42

Анна Щербакова собирается посетить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026

Сергей Ярошенко

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что поедет на Олимпийские игры 2026 года.

«Поеду надолго. Около 10 дней займет вся поездка. Изначально шла в проект «Ледниковый период» с пониманием, что будет это путешествие, поэтому сейчас снимаем номера в плотном графике.

Попаду на фигурное катание, хоккей, шорт-трек. На произвольную программу мальчиков, короткую программу девочек попаду — всего понемногу.

После нашей Олимпиады у меня осталось безумное количество воспоминаний. Но, наверное, полностью прочувствовать Олимпиаду не получилось, потому что не было зрителей на трибунах. Сейчас буду заряжаться этой атмосферой», — сказала Щербакова.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Среди россиян на соревнованиях в Италии в нейтральном статусе выступят фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Елена Федянина

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Анна Щербакова
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