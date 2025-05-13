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13 мая 2025, 19:58

Спортивный юрист Анцелиович: «Российским фигуристам надо апеллировать решение по нейтральному статусу в CAS»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Руководитель спортивной практики спортивной группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович в разговоре с «СЭ» оценила перспективы недопущенных к олимпийскому отбору российских фигуристов отбить право на получение нейтрального статуса.

Вероятно, ISU не допустил пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. В документах ISU упоминается возможность апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Александр Галлямов и&nbsp;Анастасия Мишина.Удар ниже пояса. Россию на Олимпиаде-2026 лишили пары и танцоров

— Если ты недоволен решением, его надо обжаловать. Апелляция — единственная возможность попытаться изменить решение. Тем более, что в CAS рассматривают дело арбитры, одного из них ты можешь выбрать, таким образом, повлиять на решение. Апеллировать надо всегда. Есть ли перспективы? Да, они есть, так как были установлены критерии, если пары соответствовали им, то организация обязана соблюдать те правила, которые сама приняла. Этот общепризнанный принцип. Так что в CAS пойти можно. Со стороны ISU наверняка будет противодействие, тем более что сроки сжатые. Но рассмотреться в них можно.

Примеры положительных кейсов по вопросу борьбы за статус тоже есть. Например, было предварительное решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не выдавать нейтральный статус российскому спортсмену, нас привлекал он перед Играми в Париже. Мы писали объяснение, что были неверно применены к нему критерии — и МПК вернул ему статус, и он поехал в Париж. Его ошибочно причислили к «Динамо» — мы объясняли, что он никогда за этот клуб не выступал. Побороться можно — это тяжело, но бороться надо всегда, — сказала Анцелиович.

ISU допустил к олимпийскому отбору только одиночников — Аделию Петросян (и запасную Алину Горбачеву) и Петра Гуменника (и запасного Владислава Дикиджи).

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