Торгашев после включения в состав сборной США на Олимпиаду: «Это кажется нереальным»

Американский фигурист Эндрю Торгашев прокомментировал свое включение в состав сборной США для участия в Олимпийских играх 2026 года.

«Это кажется нереальным. Это то, ради чего я работал все это время. Это причина, по которой я встаю утром и иду на тренировку. Это то, ради чего я продолжал заниматься этим и в трудные, и в хорошие времена — не знаю уж, сколько лет. С тех пор как я увидел, как Эван Лайсачек победил в 2010 году, я хотел однажды называть себя олимпийцем. Я так счастлив за себя и за эту компанию ребят, которые теперь все могут называть себя олимпийцами», — цитирует 24-летнего спортсмена пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Торгашев на чемпионате США-2026 занял второе место в одиночном разряде.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.