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Тихонов — о допуске российских фигуристов: «Пусть и в нейтральном статусе, никто не скажет, что это американцы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал решение о допуске российских фигуристов до участия в отборе к Олимпиаде-2026.

«Ну, я рад за них! Пусть и в нейтральном статусе, никто не скажет, что это американцы. Важно, чтобы выступили красиво и показали, что такое есть фигурное катание. У нас есть что показать: и одиночники, и пары, и одиночницы, а для спортсменов это очень важно. Нейтральный статус? Ничего страшного! Мир фигурного катания обогатеет, когда РФ вернется? Я думаю, будет интересно смотреть всему миру, конечно, это конкуренция, дай бог, чтобы судейство было нормальное в таких случаях. Потому что всегда где есть люди, там есть субъективность, тут никуда не денешься. Я рад за них! У нас такие традиции, которых нет ни в одной стране. Поэтому очень рад и хочу увидеть там Москвину, Мишина. Это надо представить себе, это люди, которые должны были давно получить Героя, им за 80, но у нас иногда Героев не тем дают», — цитирует «ВсеПроСпорт» Тихонова.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Фигурное катание
Александр Тихонов
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