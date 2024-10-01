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Милан-2026

Сегодня, 15:40

Глава Федерации фигурного катания на коньках России: «Уверен, что мы будем на Олимпиаде-2026»

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о перспективах возвращения россиян к международным соревнованиям.

«Перспективы (возвращения) мы, естественно, видим и над этим работаем активно. Олимпиада-2026? Уверен, что мы там будем», — сказал Коган ODDS.ru.

На прошлой неделе совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: ODDS.ru.
Фигурное катание
Олимпиада
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