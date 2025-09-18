Энберт — о российских фигуристах на отборочном турнире в Пекине: «Я относительно спокоен за наших спортсменов»

Российский фигурист, серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт поделился ожиданиями от участия Аделии Петросян и Петра Гуменника в отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине.

«Я относительно спокоен за наших спортсменов. Аделия Петросян ничуть не уступает ни в технике, ни в мастерстве катания претенденткам. Петр тоже показал хороший технический набор, много четверных», — цитирует Энберта «Комсомольская правда».

По словам фигуриста, его беспокоит то, что на российские спортсмены на турнире в Пекине будут испытывать большое давление. При этом они долгое время не выступали на международных соревнованиях.

«В техническом плане Петросян — топ-1. Но в плане катания уже сложнее, потому что есть разные версии, но я думаю, что уж на топ-3 в мировом фигурном катании Аделия может рассчитывать», — добавил Энберт.

Олимпийский отборочный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Петросян и Гуменник выступят в нейтральном статусе. Для попадания на Игры-2026 в Милане им нужно занять место в пятерке лучших по итогам соревнований.