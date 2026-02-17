Олимпиада 2026
17 февраля, 23:21

Ягудин о короткой программе Петросян на Олимпиаде: «Аделия создала себе платформу для рывка»

Аделия Петросян.
Фото Reuters

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Аделии Петросян с короткой программой на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

18-летняя россиянка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Спортсменка получила за свой прокат 72,89 балла.

«Очень хороший, уверенный прокат. Но все будет решать произвольная, а платформа для рывка создана исполнением ее короткой» — приводит ТАСС слова Ягудина.

Петросян является промежуточным лидером в короткой программе после прокатов 17 заявленных фигуристок из 29.

Женщины выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля.

Аделия Петросян: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Алексей Ягудин
Фигурное катание

