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ОИ Милан Кортина 2026

Фанатов попросили не показывать флаг России во время выступления Петросян на Олимпиаде-2026

Руслан Минаев

Зрителям, пришедшим поддержать российскую фигуристку Аделию Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Милане, предложили скрыть изображение триколора на плакате. Об этом ТАСС сообщила болельщица Наталья, пришедшая на турнир с семьей.

Петросян, выступавшая под вторым стартовым номером, чисто откатала короткую программу, набрав 72,89 балла. Наталья с мужем и сыном, который был одет в бейсболку с надписью «Россия» по-английски, принесли на трибуну плакат с именем фигуристки и российским флагом.

«Проблем с тем, чтобы пронести этот плакат, не было. Его мы сделали за 30 минут до того, как поехать на соревнования, — сказала Наталья. — Нам сказали прикрыть часть плаката с российским флагом. А надпись «Адель» с большим сердцем осталась».

Произвольная программа у женщин пройдет 19 февраля.

Аделия Петросян: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.Отличный старт Петросян в борьбе за медали Милана: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: ТАСС
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Аделия Петросян
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