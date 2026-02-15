Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Жеребьевка стартовых номеров прошла 15 февраля. Первой короткую программу представит белоруска Виктория Сафонова.

18-летняя спортменка прилетела в Милан утром в воскресенье в сопровождении тренера Даниила Глейхенгауза. Россиянка 17 февраля выступит с короткой программой, а 19 февраля — с произвольной.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.