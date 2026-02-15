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ОИ Милан Кортина 2026

Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026

Сергей Ярошенко
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Жеребьевка стартовых номеров прошла 15 февраля. Первой короткую программу представит белоруска Виктория Сафонова.

18-летняя спортменка прилетела в Милан утром в воскресенье в сопровождении тренера Даниила Глейхенгауза. Россиянка 17 февраля выступит с короткой программой, а 19 февраля — с произвольной.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 15&nbsp;февраля.Клебо стал 9-кратным олимпийским чемпионом, кто на кого выйдет в плей-офф хоккея: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане

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