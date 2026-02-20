Тарасова предположила, почему Петросян упала во время произвольной программы: «У нее болит нога»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Аделии Петросян, заявившей, что ей психологически трудно возвращаться в Россию после выступления на Олимпиаде-2026.

«У нее могут быть всякие мысли. Но это ерунда! Она должна возвращаться домой. Мне просто жалко, что у нее, видимо, болит нога, хотя об этом не говорят. Поэтому она и не прыгает этот четверной. Но мы ее очень поддерживали и никуда не списали!» — сказала Тарасова «СЭ».

Россиянка Аделия Петросян набрала по итогам двух программ 214,53 балла и финишировала на 6-й строчке.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.