20 февраля, 22:50

Петросян познакомилась и сфотографировалась с Малининым на Олимпиаде в Милане

Алина Савинова
Аделия Петросян.
Фото AFP

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о знакомстве с американцем Ильей Малининым на Олимпийских играх в Милане.

Спортсменка отметила, что агент двукратного чемпиона мира Ари Закарян предложил ей сделать фото с Малининым. Фигуристы также успели немного пообщаться.

«Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия!» «Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю! Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шел с тренировку, то ли на нее. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», — цитирует россиянку Sport24.

18-летняя Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Играх-2026 с результатом 214,53 балла. 21-летний Малинин завоевал золото в командных соревнованиях и стал восьмым в личном турнире с суммой 264,49 балла.

21 февраля Петросян и Малинин примут участие в гала-концерте на Олимпиаде.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 20&nbsp;февраля.Канада вышла в финал, США против Словакии, биатлон и коньки. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Источник: Sport24
Аделия Петросян
Илья Малинин
Фигурное катание
Олимпиада

