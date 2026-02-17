Петросян о произвольной программе на Олимпиаде: «Надеюсь пересечься с Сакамото и Гленн в одной разминке»

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась ожиданиями от результатов короткой программы на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия) и рассказала, чего ждет от произвольной программы.

В короткой программе 18-летняя россиянка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Спортсменка получила за свой прокат 72,89 балла и является промежуточным лидером после выступления семи фигуристок из 29 заявленных.

— Ты будешь сейчас смотреть за другими, за их баллами и просчитывать возможные исходы? Или абстрагируешься?

— Это всегда по-разному. Все зависит от моего внутреннего состояния. Если для меня важно в этот момент смотреть баллы, я посмотрю, проанализирую и буду настраиваться по-другому. Сейчас, наверное, не буду смотреть. Постараюсь получить удовольствие в произвольной программе и сделать свое дело. С тренерами уже обсудили, какой контент будет.

— Насколько интересно и важно выступать вместе с такими спортсменками как Каори Сакамото, Эмбер Гленн?

— Очень надеюсь, что смогу с ними пересечься в разминке. До этого не удавалось это сделать. Если честно, нет пока ощущения соревнования именно с ними. Как-то настолько отделены с ними, что пока даже их не видела. Но, конечно, мне будет очень приятно находиться рядом с ними и выступать.

Женщины выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля.

