Петросян планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии.

— Пойдете на церемонию закрытия?

— Да, пойду. А вылетаю 23 февраля, но уже и не знаю, какой это день недели.

— Будете зрителем?

— Завтра скажут, куда я — на трибуну или куда.

— Вы сказали, что хотели бы научиться более позитивному восприятию своих прокатов. Нужно в голове покопаться?

— С удачными получается. Надо сильно покопаться. Подумаю об этом завтра. Мне надо сесть, все проанализировать, проговорить с собой. Посмотрим, что получится.

21 февраля Петросян представила показательный номер на итоговом гала-концерте на Олимпиаде в Милане. 18-летняя спортсменка выступила под песни певицы Шакиры.

Петросян заняла шестое место в личном турнире на Олимпиаде-2026, она набрала 214,53 балла за короткую и произвольную программы. Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне. Начало в 22.30 по московскому времени.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.