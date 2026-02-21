Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

ОИ Милан Кортина 2026

Петросян планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что планирует посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии.

— Пойдете на церемонию закрытия?

— Да, пойду. А вылетаю 23 февраля, но уже и не знаю, какой это день недели.

— Будете зрителем?

— Завтра скажут, куда я — на трибуну или куда.

— Вы сказали, что хотели бы научиться более позитивному восприятию своих прокатов. Нужно в голове покопаться?

— С удачными получается. Надо сильно покопаться. Подумаю об этом завтра. Мне надо сесть, все проанализировать, проговорить с собой. Посмотрим, что получится.

21 февраля Петросян представила показательный номер на итоговом гала-концерте на Олимпиаде в Милане. 18-летняя спортсменка выступила под песни певицы Шакиры.

Петросян заняла шестое место в личном турнире на Олимпиаде-2026, она набрала 214,53 балла за короткую и произвольную программы. Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне. Начало в 22.30 по московскому времени.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 21&nbsp;февраля.Показательное выступление Петросян, Коростелев пятый в марафоне, Семенова без финала масс-старта. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Аделия Петросян
Фигурное катание
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Что произошло за ночь 8 сентября. Главное
Подозреваемый в покушении на военнослужащего в Саратовской области задержан
Поражение от «Динамо» повесили на Карседо, игра красно-белых развалилась, Барко потерялся, а Головин и Альваро не приедут. Что происходит в «Спартаке»
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
«Шиптарь в клубе — позор «Спартака». Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер против Даку в дерби с «Партизаном»
За прошедшую неделю из-за атак ВСУ погибли 46 человек
Популярное видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Петросян выступила с показательным номером на Олимпиаде в Милане

Петросян: «Получше уже себя чувствую после произвольной программы, спокойнее отношусь ко всему»
Новости
RSS RSS
Все новости