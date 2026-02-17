Петросян квалифицировалась в произвольную программу на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян квалифицировала для участия в произвольной программе на Олимпийских играх 2026 года.

18-летняя спортсменка набрала 72,89 балла и занимает первое место после выступления 10 фигуристок. Петросян обеспечила себе попадание в произвольную программу, где выступят 24 лучшие спортсменки из 29.

Произвольная программа пройдет 19 февраля. Начало — в 21.00 мск.

