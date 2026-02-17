Петросян о короткой программе на Олимпиаде-2026: «Хорошие баллы. Я столько и загадывала»
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что довольна баллами за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года.
Спортсменка получила за прокат 72,89 балла.
— Как тебе оценка?
— Хорошие баллы. Я в принципе столько и загадывала.
— А в сумме за короткую и произвольную программы ты сколько загадала?
— Вы же знаете, что я не отвечу. (Смеется)
— Очень неожиданные результаты были в мужском и в парном катании. Это как-то повлияло на тебя?
— Нет. Каждый вид судят по-разному, каждый спортсмен выступает по-своему.
— Тебя по состоянию здоровья ничего не беспокоит сейчас?
— Нет.
— Насколько тяжело выступать в первой разминке?
— Не вижу в этом ничего такого. Раньше закончила, побольше времени будет отдохнуть.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.