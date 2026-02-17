17 февраля, 22:12

Роднина о короткой программе Петросян на Олимпиаде-2026: «Это то, чего от нее все ждали»

Артем Бухаев
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» выступление Аделии Петросян с короткой программой на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

18-летняя россиянка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Спортсменка получила за свой прокат 72,89 балла.

«Очень рада за Аделию! Это то, чего от нее все ждали. Замечательно, если она справилась. Подготовка к произвольной? У Аделии есть тренеры, она сама все знает. И она понимает, зачем приехала, чего хочет и на что готова», — сказала Роднина «СЭ».

Аделия Петросян лидирует в короткой программе на Олимпиаде после прокатов девяти фигуристок из 29 заявленных.

Женщины выступят с произвольными программами на Олимпиаде-2026 в четверг, 19 февраля.

Аделия Петросян: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.

Аделия Петросян
Ирина Роднина

