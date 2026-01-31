Керлинг, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Соревнования по керлингу на Олимпиаде пройдут с 4 по 22 февраля

Соревнования по керлингу на Олимпийских играх-2026 будут проходить с 4 по 22 февраля на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 3 комплекта наград. Медали присуждаются в мужских и женских соревнованиях, а также у смешанных пар.

Расписание соревнований по керлингу на Олимпиаде 2026

4 февраля (среда)

21.05. Смешанные пары. Швеция — Корея, Великобритания — Норвегия, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария

5 февраля (четверг)

12.05. Смешанные пары. Великобритания — Эстония, Швеция — Чехия, Норвегия — США, Корея — Италия

16.35. Смешанные пары. США — Швейцария, Норвегия — Канада

21.05. Смешанные пары. Канада — Италия, Швейцария — Корея, Эстония — Швеция, Чехия — Великобритания

6 февраля (пятница)

12.05. Смешанные пары. Швеция — Великобритания, Италия — Швейцария, США — Канада

16.35. Смешанные пары. Чехия — США, Эстония — Италия, Корея — Великобритания, Швеция — Норвегия

7 февраля (суббота)

12.05. Смешанные пары. Великобритания — Канада, Швейцария — Швеция

16.35. Смешанные пары. Эстония — Норвегия, Чехия — Корея, Швеция — Италия, Великобритания — США

21.05. Смешанные пары. Корея — США, Канада — Эстония, Чехия — Швейцария, Норвегия — Италия

8 февраля (воскресенье)

12.05. Смешанные пары. Норвегия — Чехия, Корея — Эстония

16.35. Смешанные пары. Канада — Швеция, Великобритания — Швейцария, США — Эстония, Италия — Чехия

21.05. Смешанные пары. Италия — Великобритания, США — Швеция, Швейцария — Норвегия, Канада — Корея

9 февраля (понедельник)

12.05. Смешанные пары. Швейцария — Канада, Италия — США, Норвегия — Корея, Чехия — Эстония

18.05. Смешанные пары. Полуфинал № 1

18.05. Смешанные пары. Полуфинал № 2

10 февраля (вторник)

14.05. Смешанные пары. Матч за 3-е место

18.05. Смешанные пары. Финал

11 февраля (среда)

21.05. Мужчины. Швеция — Италия, Канада — Германия, Чехия — США, Китай — Великобритания

12 февраля (четверг)

09.05. Женщины. Корея — США, Япония — Швеция, Италия — Швейцария, Канада — Дания

14.05. Мужчины. Норвегия — Германия, США — Швейцария, Великобритания — Швеция

19.05. Женщины. Китай — Великобритания, Италия — Корея, Дания — Япония, Швеция — США

13 февраля (пятница)

09.05. Мужчины. Канада — США, Великобритания — Италия, Китай — Норвегия, Швейцария — Чехия

14.05. Женщины. Дания — Швеция, Китай — Швейцария, США — Канада, Великобритания — Корея

19.05. Мужчины. Швейцария — Китай, Чехия — Норвегия, Германия — Италия, Канада — Швеция

14 февраля (суббота)

09.05. Женщины. Италия — Китай, Великобритания — Канада, Швейцария — Япония

14.05. Мужчины. Чехия — Великобритания, Швеция — Китай, Швейцария — Канада, Германия — США

19.05. Женщины. Канада — Швейцария, Япония — США, Корея — Дания, Италия — Швеция

15 февраля (воскресенье)

09.05. Мужчины. США — Швеция, Германия — Великобритания, Норвегия — Италия

14.05. Женщины. Япония — Корея, Дания — Италия, Великобритания — Швеция, США — Китай

16 февраля (понедельник)

09.05. Женщины. Швеция — Швейцария, Китай — Канада, Дания — Великобритания

14.05. Мужчины. Великобритания — Норвегия, Чехия — Канада, Швеция — Германия, Италия — Китай

19.05. Женщины. США — Италия, Корея — Китай, Швейцария — Великобритания, Япония — Канада

17 февраля (вторник)

09.05. Мужчины. Швейцария — Швеция, США — Китай, Чехия — Германия

14.05. Женщины. Швеция — Канада, Италия — Япония, Дания — США, Корея — Швейцария

19.05. Мужчины. Германия — Швейцария, США — Италия, Канада — Великобритания, Швеция — Норвегия

18 февраля (среда)

09.05. Женщины. Китай — Дания, США — Великобритания, Швеция — Корея

14.05. Мужчины. Италия — Канада, Китай — Чехия, Норвегия — Швейцария, США — Великобритания

19.05. Женщины. Великобритания — Япония, Швейцария — Дания, Канада — Италия, Китай — Швеция

19 февраля (четверг)

09.05. Мужчины. Швеция — Чехия, Италия — Швейцария, Китай — Германия, Норвегия — Канада

14.05. Женщины. Швейцария — США, Канада — Корея, Япония — Китай, Великобритания — Италия

19.05. Мужчины. Полуфинал № 1

19.05. Мужчины. Полуфинал № 2

20 февраля (пятница)

14.05. Женщины. Полуфинал № 1

14.05. Женщины. Полуфинал № 2

19.05. Мужчины. Матч за 3-е место

21 февраля (суббота)

14.05. Женщины. Матч за 3-е место

19.05. Мужчины. Финал

22 февраля (воскресенье)

11.05. Женщины. Финал

Время — московское.

Российские керлингисты не допущены до международных соревнований, а потому не имели возможности пройти отбор и претендовать на олимпийские путевки в нейтральном статусе.

Следить за подробным расписанием соревнований в онлайн-режиме можно в разделе олимпийского керлинга, а за последними новостями и результатами соревнований — в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо областей Венето и Ломбардия в Италии.