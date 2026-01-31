Олимпиада 2026
Керлинг
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Керлинг

ОИ Милан Кортина 2026

31 января, 16:00

Керлинг, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований

Соревнования по керлингу на Олимпиаде пройдут с 4 по 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Соревнования по керлингу на Олимпийских играх-2026 будут проходить с 4 по 22 февраля на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 3 комплекта наград. Медали присуждаются в мужских и женских соревнованиях, а также у смешанных пар.

Расписание соревнований по керлингу на Олимпиаде 2026

4 февраля (среда)

21.05. Смешанные пары. Швеция — Корея, Великобритания — Норвегия, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария

5 февраля (четверг)

12.05. Смешанные пары. Великобритания — Эстония, Швеция — Чехия, Норвегия — США, Корея — Италия

16.35. Смешанные пары. США — Швейцария, Норвегия — Канада

21.05. Смешанные пары. Канада — Италия, Швейцария — Корея, Эстония — Швеция, Чехия — Великобритания

6 февраля (пятница)

12.05. Смешанные пары. Швеция — Великобритания, Италия — Швейцария, США — Канада

16.35. Смешанные пары. Чехия — США, Эстония — Италия, Корея — Великобритания, Швеция — Норвегия

7 февраля (суббота)

12.05. Смешанные пары. Великобритания — Канада, Швейцария — Швеция

16.35. Смешанные пары. Эстония — Норвегия, Чехия — Корея, Швеция — Италия, Великобритания — США

21.05. Смешанные пары. Корея — США, Канада — Эстония, Чехия — Швейцария, Норвегия — Италия

8 февраля (воскресенье)

12.05. Смешанные пары. Норвегия — Чехия, Корея — Эстония

16.35. Смешанные пары. Канада — Швеция, Великобритания — Швейцария, США — Эстония, Италия — Чехия

21.05. Смешанные пары. Италия — Великобритания, США — Швеция, Швейцария — Норвегия, Канада — Корея

9 февраля (понедельник)

12.05. Смешанные пары. Швейцария — Канада, Италия — США, Норвегия — Корея, Чехия — Эстония

18.05. Смешанные пары. Полуфинал № 1

18.05. Смешанные пары. Полуфинал № 2

10 февраля (вторник)

14.05. Смешанные пары. Матч за 3-е место

18.05. Смешанные пары. Финал

11 февраля (среда)

21.05. Мужчины. Швеция — Италия, Канада — Германия, Чехия — США, Китай — Великобритания

12 февраля (четверг)

09.05. Женщины. Корея — США, Япония — Швеция, Италия — Швейцария, Канада — Дания

14.05. Мужчины. Норвегия — Германия, США — Швейцария, Великобритания — Швеция

19.05. Женщины. Китай — Великобритания, Италия — Корея, Дания — Япония, Швеция — США

13 февраля (пятница)

09.05. Мужчины. Канада — США, Великобритания — Италия, Китай — Норвегия, Швейцария — Чехия

14.05. Женщины. Дания — Швеция, Китай — Швейцария, США — Канада, Великобритания — Корея

19.05. Мужчины. Швейцария — Китай, Чехия — Норвегия, Германия — Италия, Канада — Швеция

14 февраля (суббота)

09.05. Женщины. Италия — Китай, Великобритания — Канада, Швейцария — Япония

14.05. Мужчины. Чехия — Великобритания, Швеция — Китай, Швейцария — Канада, Германия — США

19.05. Женщины. Канада — Швейцария, Япония — США, Корея — Дания, Италия — Швеция

15 февраля (воскресенье)

09.05. Мужчины. США — Швеция, Германия — Великобритания, Норвегия — Италия

14.05. Женщины. Япония — Корея, Дания — Италия, Великобритания — Швеция, США — Китай

16 февраля (понедельник)

09.05. Женщины. Швеция — Швейцария, Китай — Канада, Дания — Великобритания

14.05. Мужчины. Великобритания — Норвегия, Чехия — Канада, Швеция — Германия, Италия — Китай

19.05. Женщины. США — Италия, Корея — Китай, Швейцария — Великобритания, Япония — Канада

17 февраля (вторник)

09.05. Мужчины. Швейцария — Швеция, США — Китай, Чехия — Германия

14.05. Женщины. Швеция — Канада, Италия — Япония, Дания — США, Корея — Швейцария

19.05. Мужчины. Германия — Швейцария, США — Италия, Канада — Великобритания, Швеция — Норвегия

18 февраля (среда)

09.05. Женщины. Китай — Дания, США — Великобритания, Швеция — Корея

14.05. Мужчины. Италия — Канада, Китай — Чехия, Норвегия — Швейцария, США — Великобритания

19.05. Женщины. Великобритания — Япония, Швейцария — Дания, Канада — Италия, Китай — Швеция

19 февраля (четверг)

09.05. Мужчины. Швеция — Чехия, Италия — Швейцария, Китай — Германия, Норвегия — Канада

14.05. Женщины. Швейцария — США, Канада — Корея, Япония — Китай, Великобритания — Италия

19.05. Мужчины. Полуфинал № 1

19.05. Мужчины. Полуфинал № 2

20 февраля (пятница)

14.05. Женщины. Полуфинал № 1

14.05. Женщины. Полуфинал № 2

19.05. Мужчины. Матч за 3-е место

21 февраля (суббота)

14.05. Женщины. Матч за 3-е место

19.05. Мужчины. Финал

22 февраля (воскресенье)

11.05. Женщины. Финал

Время — московское.

Российские керлингисты не допущены до международных соревнований, а потому не имели возможности пройти отбор и претендовать на олимпийские путевки в нейтральном статусе.

Следить за подробным расписанием соревнований в онлайн-режиме можно в разделе олимпийского керлинга, а за последними новостями и результатами соревнований — в разделе Олимпиады на сайте «СЭ».

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо областей Венето и Ломбардия в Италии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свищев назвал страны, поддерживающие возвращение России в керлинге: «Злые риторики у северных соседей и Украины»

Олимпиада 2026, 4 февраля: расписание соревнований дня, где смотреть
Новости
RSS RSS
Все новости