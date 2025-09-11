Глава российского бобслея Пегов: «Если нас допустят к Олимпиаде, у нас будут медали»

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в разговоре с «СЭ» заявил о шансах российских бобслеистов и скелетонистов на медали Олимпиады в случае допуска к Играм.

11-12 сентября в Италии состоится конгресс международной федерации, на котором определится, допустят ли россиян к Олимпийским играм 2026 года в бобслее и скелетоне.

— Наши сборные готовы, я прямо скажу: если нас допустят, у нас будут медали на Олимпиаде. И в бобслее, и в скелетоне очень сильные составы, много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, могу уверенно сказать: девочки и ребята входят в топ-5 мира.

— А как вы сравниваете?

— Мы ориентируемся на конкретные показатели. У нас есть результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи и на Олимпиаде в Пекине — мы же на этих трассах тренируемся. Благодаря поддержке Минспорта мы уже неоднократно выезжали на сборы в Китай — и именно сразу после проведения там этапа Кубка мира. И могли сравнивать все показатели спортсменов из других стран и наших ребят. Ростислав Гайтюкевич и его экипаж были бы в тройке призеров.