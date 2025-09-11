Олимпиада 2026
Бобслей
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Бобслей

ОИ Милан Кортина 2026

11 сентября 2025, 09:55

Глава российского бобслея Пегов: «Если нас допустят к Олимпиаде, у нас будут медали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в разговоре с «СЭ» заявил о шансах российских бобслеистов и скелетонистов на медали Олимпиады в случае допуска к Играм.

11-12 сентября в Италии состоится конгресс международной федерации, на котором определится, допустят ли россиян к Олимпийским играм 2026 года в бобслее и скелетоне.

— Наши сборные готовы, я прямо скажу: если нас допустят, у нас будут медали на Олимпиаде. И в бобслее, и в скелетоне очень сильные составы, много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, могу уверенно сказать: девочки и ребята входят в топ-5 мира.

— А как вы сравниваете?

— Мы ориентируемся на конкретные показатели. У нас есть результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи и на Олимпиаде в Пекине — мы же на этих трассах тренируемся. Благодаря поддержке Минспорта мы уже неоднократно выезжали на сборы в Китай — и именно сразу после проведения там этапа Кубка мира. И могли сравнивать все показатели спортсменов из других стран и наших ребят. Ростислав Гайтюкевич и его экипаж были бы в тройке призеров.

Сборная России по&nbsp;бобслею.«Если нас допустят до Олимпиады, то будут медали». Кульминация борьбы россиян за допуск еще в двух видах спорта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по бобслею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Потомок Бисмарка исключил роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории
Напал, избил и изнасиловал. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвинили в тяжком преступлении
ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Страны Северной и Центральной Европы требуют запретить российскую символику в гимнастике. Новый виток конфликта
В Европе 11 стран потребовали лишить гимнастов РФ флага и гимна на турнирах
Как Россия сыграла бы на чемпионате мира-2026. И в каком составе туда бы поехала?
Захарова назвала политизацией спорта запрет российским гимнасткам использовать национальную символику на Кубке вызова в Румынии
Глава РФС Дюков — о допуске сборной U-15 до чемпионата мира: «Это решение не стало сюрпризом»
«Гордимся принятым решением». В России поддержали гимнасток, отказавшихся выступать без флага
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава российского бобслея оценил шансы на допуск россиян к Олимпиаде-2026

Российские бобслеисты не допущены к Олимпиаде-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости