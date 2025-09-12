Дегтярев — о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация»

Министр спорта России, глава ОКР РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о продлении недопуска россиян к международным стартам.

«Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация — демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств», — цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта РФ.