Дегтярев — о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация»
Министр спорта России, глава ОКР РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о продлении недопуска россиян к международным стартам.
«Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация — демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств», — цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта РФ.
12 сентяря IBSF не одобрила возвращение российских спортсменов в сезоне-2025/26 в нейтральном статусе на турниры под эгидой организации. По информации «СЭ», на конгрессе федерации из 49 голосов 9 было отдано за Россию, 6 — воздержалось, 34 — против.