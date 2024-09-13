Немцы в предвкушении золота биатлонной эстафеты Сочи. Результаты пересмотрят спустя 10 лет?

Диалоги о справедливости и упущенных возможностях.

CAS на днях отклонил апелляцию Евгения Устюгова на вердикт первой инстанции по делу биатлониста о нарушении антидопинговых правил. А это значит, что Устюгов теряет олимпийское золото Сочи-2014, а вместе с ним первого места лишается и вся сборная России вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Кроме того, с потерей титула в мужской биатлонной эстафете Россия теряет и первое место в общекомандном зачете. На него поднимается Норвегия и бонусом получает бронзу той самой эстафеты. А вот победителями той гонки будут теперь считаться немцы во главе с Симоном Шемппом. Тем самым, уступившим без шансов нашему Шипулину в финишном створе на «Лауре». Как относятся к этой новости Симон и остальные немецкие биатлонисты?

Легендарный финиш Шипулина на «Лауре»

Победа мужской эстафетной четверки на «Лауре» во время Олимпиады-2014 в Сочи входит в легендариум российского спорта — наравне с финалом ЧМ-2008 по хоккею в Квебеке, матчем чемпионата Европы по футболу с Нидерландами или противостоянием Марии Шараповой с Сереной Уильямс в решающей игре Уимблдона-2004. Даже если вы не смотрели трансляцию в прямом эфире, наверняка знаете развязку. Последняя стрельба, и немец Шемпп, и лидер российской команды Шипулин отработали чисто. Симон справился немного быстрее, поэтому первым убегает на дистанцию. Антон устраивает невероятную погоню. Перед выходом на стадион экономит силы, дышит в спину сопернику, не собирается рвать темп. Обходит Шемппа на финальном подъеме и на прямой уделывает того в пух и прах. При пересмотре гонки даже спустя 10 лет эмоции до сих пор пробирают до мурашек. За такие моменты мы и любим биатлон.

Только вот забудьте все, что видели. В CAS решили, что победил Симон Шемпп, а на третьем месте теперь провалившаяся в пух и прах Норвегия, которую утопил штрафным кругом Эмиль Хегле Свендсен. Словно как агенты «Людей в черном», стиравшие людям память с помощью чудо-прибора, Всемирный антидопинговый комитет пытается подменить действительность и убедить всех, что никакой победы сборной России на домашних Играх не было. Но что об этом думают сами биатлонисты? Неужели те же Шемпп со Свендсеном всерьез планируют радоваться награждению спустя десять лет? Пока официального перераспределения наград не было, но едва ли стоит надеяться на чудо — по факту у МОК не остается другого выхода, кроме как признать решение CAS.

Евгений Устюгов на Олимпиаде в Сочи. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пайффер считает, что Устюгов не может быть олимпийским чемпионом

Совсем скоро Симон Шемпп вместе с Эриком Лессером, Арндом Пайффером и Даниэлем Бемом станут олимпийскими чемпионами. Особенно важно это для Бема, чья карьера куда менее успешна, чем у звездных товарищей по команде. Но так ли важно, сколько у тебя было в жизни побед на этапах Кубка мира, когда дома есть золотая олимпийская медаль? Даже если вручат спустя десятилетие. Еще в октябре 2020 года CAS дисквалифицировал Евгения Устюгова из-за отклонений в его биологическом паспорте крови. Адвокаты россиянина утверждали в CAS, что высокий уровень гемоглобина у их клиента был вызван генетической аномалией, которая уже была у его родителей. Разбирательства затянулись на четыре года, и решение оказалось предсказуемым — Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиянина.

У Евгения есть еще одна опция — Федеральный суд Швейцарии, и он собирается ей воспользоваться, так что формально результат еще висит в воздухе. И все же в реальности вопрос перераспределения медалей — дело времени. Так что немцы уже начинают праздновать. «Это решение CAS помогает вернуть справедливость. Тот, кто жульничает, не заслуживает золотой медали и называть себя олимпийским чемпионом», — заявил Пайффер немецкому агентству печати и информации. При этом даже сам 37-летний биатлонист признает, что эмоции от подобной «кабинетной» победы с реальным успехом в гонке едва ли сравнятся. «Чувство успеха в моменте — это всегда нечто особенное. Этого уже не вернуть. Но хотя бы немного исправят несправедливость», — добавил немец.

Симон Шемпп. Фото Global Look Press

Свендсен и Шемпп радуются новым строчкам в резюме

Симон также вспоминает свой драматический финиш с Шипулиным, сравнивая свои эмоции с американскими горками. Из памяти Шемпп поражение Антону выдернуть не сможет — и все же победе радуется, все-таки олимпийское золото — важная строчка в биографии любого спортсмена. «Если у тебя в резюме есть олимпийская победа — значит, ты не зря занимался любимым делом. Это была детская мечта. Думаю, что награда — лучшее подтверждение того, что мы показали очень хорошее выступление в Сочи», — сказал Симон. Он был единственным, кто не стал говорить о нарушении антидопинговых правил Устюговым и сконцентрировался на себе. И тут с Шемппом трудно поспорить — медаль есть медаль, как именно она попала в твою коллекцию — уже вторично.

Примерно в том же ключе высказался и Свендсен, «благодаря» которому норвежцы сначала лишились пьедестала, но затем все-таки стали бронзовыми призерами. «Это не то, как ты хочешь получать награды, но медаль есть медаль. Честно говоря, я думал, что ситуация разрешилась еще несколько лет назад», — сказал он в беседе с норвежским телеканалом TV2, обойдясь без каких-либо колкостей в российскую сторону. Не стал ругать за затягивание процесса Эмиль и CAS. Наоборот, отметил необходимость тщательного разбора ситуации, чтобы итоговое решение было справедливым. Медалей по почте Свендсен еще не получал, так что легенду мирового биатлона ждет новый опыт. Не тот, которого он заслуживает, но, видимо, тот, что нужен ему именно сейчас.

Россияне в свою очередь признавать пересмотр результатов не спешат. Антон Шипулин говорит, что до сих пор считает себя олимпийским чемпионом, Дмитрий Малышко уверен в честности своего партнера по сборной и о необходимости отдавать медаль не думает. Но все же главными пострадавшими во всей этой истории выглядят зрители. Как смотреть спорт, если твои эмоции спустя 10 лет захотят обнулить?