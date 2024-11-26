Биатлонист Устюгов снова проиграл суд из-за медалей Ванкувера-2010. Его все-таки лишают олимпийского титула

Последний шанс сохранить награды — апелляция в швейцарском трибунале.

Во вторник, 26 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил российским биатлонистом Евгением Устюговым, который завершил карьеру в 2014 году. Спортсмен наказан дисквалификацией сроком на четыре года из-за аномалий в биологическом паспорте, сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Лишили медалей

Все результаты Устюгова с 24 января 2010 года и до конца сезона-2013/14 аннулируются. Как следствие — Евгений будет лишен золотой медали в масс-старте Олимпиады-2010 и бронзы тех же Игр в эстафете. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять МОК. Но у россиянина остается шанс на обжалование обстоятельств дела в Федеральном суде Швейцарии (SFT). Уникальность ситуации — в том, что с момента нарушения прошло уже 14 лет, а срок давности, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, составляет десять лет (а в 2010-м и вовсе ограничивался восемью годами).

«Biathlon Integrity Unit и Международный союз биатлонистов приветствуют решение, вынесенное Спортивным арбитражным судом по делу о биологическом паспорте бывшего спортсмена Евгения Устюгова. Апелляционный отдел CAS поддержал выводы Антидопингового отдела, который постановил, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в биологическом паспорте спортсмена», — говорится в заявлении пресс-службы BIU.

Ранее у Устюгова по решению суда отобрали еще и золото Олимпиады-2014, завоеванное в эстафете. Тогда он выступал вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Причина — данные, полученные из Московской лаборатории. Сама проба, хранившаяся у Григория Родченкова в Московской лаборатории, якобы была уничтожена. Евгения признали виновным в употреблении допинга под названием оксандролон. Так, норвежцам перешла бронза за эстафету и первое место в общекомандном зачете Сочи. Австрия получила серебро той гонки, а Германия — золото.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что Устюгов говорил на слушании в суде

Еще летом 2023-го CAS опубликовал видео трансляции слушания, на котором Устюгов рассказал судьям о своих проблемах со здоровьем. Биатлонист признался, что испытывает трудности из-за повышенного уровня гемоглобина, который передался ему по наследству.

«Не буду рассказывать, какие заслуги в спорте у меня были. Но мне было сильно интересно послушать тех людей, которые присутствуют здесь от IBU и ВАДА. На самом деле о завышенном гемоглобине они знали с 2009 года и лишний раз меня постоянно отправляли на допинг-контроль.

Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были отрицательные. Пересдавал всегда на гемоглобин перед соревнованиями. Не буду врать, я видел несколько атлетов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Не буду называть страны и фамилии этих людей. Тем не менее они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело. А вопрос о том, что ферритин правда поднимает гемоглобин — из ряда абсурда», — заявил Устюгов.

«Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках, — признавался спортсмен. — Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги полностью синие, переполненные гемоглобином. Крайний раз на ферритин, к сожалению, я сдавал в 2020 году. Три года назад он был свыше 250, сейчас он доходит до 499».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Также Евгений приводил в пример своих родственников.

«У меня есть трое детей, у которых, к сожалению или к счастью, также повышен гемоглобин. У нормального человека ферритин около 250, нужно объединяться и решать как-то эту проблему», — говорил он.

Из-за повышенного от природы уровня гемоглобина с международными спортивными инстанциями уже больше десяти лет судится немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн. В 2010 году она тоже получила проблемы с биопаспортом и пропустила Олимпиаду из-за генетических аномалий. Сейчас знаменитая спортсменка хочет отсудить у своих обидчиков 8 миллионов евро.