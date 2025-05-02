Зайцева уверена, что российские биатлонисты могут бороться за высокие результаты на Олимпиаде

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» поделилась тем, какими видит шансы российских биатлонистов в случае допуска на международные старты.

— Сейчас, если российским биатлонистам дадут возможность выступить на международных стартах, ожидания общественности будут достаточно высокими.

— Не надо ожидать ничего, все будет хорошо, я уверена, наши спортсмены будут бороться за высокий результат. Выходить и показывать максимум.

— Одной из причин «почему» может стать снег. Лыжники сейчас вернулись из Италии, и те спортсмены, которые впервые выехали в Европу, отметили быстрый снег и другое скольжение лыж. Это может сказаться на выступлении молодежи?

— Привыкнут, они же заранее туда поедут. Придется привыкать. Так или иначе — проведут сбор на месте, чтобы акклиматизироваться.

— Какая из традиционных трасс Кубка мира была самой неудобной?

— Я неприхотливый человек и готова была бежать там, где проводят старты. В Эстерсунде получалось хорошо, мне нравилось там бегать. В Оберхофе тоже тяжелая трасса, был спуск скоростной, на котором даже замеряли скорость. Сейчас его нет. В Антхольце очень красиво, но тяжело из-за высоты и специфичной пологой трассы. Я любила подъемы.

— В Антхольце сейчас поменяли трассу, перестроили ее под Олимпиаду, наши по ней вообще еще не бегали, только в трансляциях видели.

— Думаю, что это тоже не создаст проблем. Перед Олимпиадой обязательно будет время покататься по трассе и проработать ее тактически.

— К высоте тоже?

— Конечно! Тренерский штаб уже сейчас продумывает высокогорную подготовку для участия в соревнованиях на высоте.