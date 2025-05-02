Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Биатлон

Милан-2026

2 мая, 16:50

Зайцева уверена, что российские биатлонисты могут бороться за высокие результаты на Олимпиаде

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Ольга Зайцева.
Фото Евгений Тумашов, СБР

Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» поделилась тем, какими видит шансы российских биатлонистов в случае допуска на международные старты.

— Сейчас, если российским биатлонистам дадут возможность выступить на международных стартах, ожидания общественности будут достаточно высокими.

— Не надо ожидать ничего, все будет хорошо, я уверена, наши спортсмены будут бороться за высокий результат. Выходить и показывать максимум.

— Одной из причин «почему» может стать снег. Лыжники сейчас вернулись из Италии, и те спортсмены, которые впервые выехали в Европу, отметили быстрый снег и другое скольжение лыж. Это может сказаться на выступлении молодежи?

— Привыкнут, они же заранее туда поедут. Придется привыкать. Так или иначе — проведут сбор на месте, чтобы акклиматизироваться.

— Какая из традиционных трасс Кубка мира была самой неудобной?

— Я неприхотливый человек и готова была бежать там, где проводят старты. В Эстерсунде получалось хорошо, мне нравилось там бегать. В Оберхофе тоже тяжелая трасса, был спуск скоростной, на котором даже замеряли скорость. Сейчас его нет. В Антхольце очень красиво, но тяжело из-за высоты и специфичной пологой трассы. Я любила подъемы.

— В Антхольце сейчас поменяли трассу, перестроили ее под Олимпиаду, наши по ней вообще еще не бегали, только в трансляциях видели.

— Думаю, что это тоже не создаст проблем. Перед Олимпиадой обязательно будет время покататься по трассе и проработать ее тактически.

— К высоте тоже?

— Конечно! Тренерский штаб уже сейчас продумывает высокогорную подготовку для участия в соревнованиях на высоте.

Ольга Зайцева.«Были бы рады, если бы за Москву выступали Большунов и другие лидеры». Интервью Ольги Зайцевой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ольга Зайцева (биатлон)
Биатлон
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • No Name 4

    На ОИ-2048...

    23.06.2025

    • Губерниев назвал условие, при котором российских биатлонистов и лыжников допустят на Олимпиаду

    В IBU назвали условие допуска российских биатлонистов до международных стартов

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости