Зайцева уверена, что российские биатлонисты могут бороться за высокие результаты на Олимпиаде
Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева в интервью «СЭ» поделилась тем, какими видит шансы российских биатлонистов в случае допуска на международные старты.
— Сейчас, если российским биатлонистам дадут возможность выступить на международных стартах, ожидания общественности будут достаточно высокими.
— Не надо ожидать ничего, все будет хорошо, я уверена, наши спортсмены будут бороться за высокий результат. Выходить и показывать максимум.
— Одной из причин «почему» может стать снег. Лыжники сейчас вернулись из Италии, и те спортсмены, которые впервые выехали в Европу, отметили быстрый снег и другое скольжение лыж. Это может сказаться на выступлении молодежи?
— Привыкнут, они же заранее туда поедут. Придется привыкать. Так или иначе — проведут сбор на месте, чтобы акклиматизироваться.
— Какая из традиционных трасс Кубка мира была самой неудобной?
— Я неприхотливый человек и готова была бежать там, где проводят старты. В Эстерсунде получалось хорошо, мне нравилось там бегать. В Оберхофе тоже тяжелая трасса, был спуск скоростной, на котором даже замеряли скорость. Сейчас его нет. В Антхольце очень красиво, но тяжело из-за высоты и специфичной пологой трассы. Я любила подъемы.
— В Антхольце сейчас поменяли трассу, перестроили ее под Олимпиаду, наши по ней вообще еще не бегали, только в трансляциях видели.
— Думаю, что это тоже не создаст проблем. Перед Олимпиадой обязательно будет время покататься по трассе и проработать ее тактически.
— К высоте тоже?
— Конечно! Тренерский штаб уже сейчас продумывает высокогорную подготовку для участия в соревнованиях на высоте.