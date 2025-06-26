Васильев считает, что Ковентри может добиться допуска российских биатлонистов на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может способствовать допуску российских биатлонистов на Олимпиаду-2026.

«Если у нее будет политическая воля и устойчивое желание кардинально изменить ситуацию в отношении российских спортсменов, то она, конечно, может это сделать, и никакой Международный союз биатлонистов (IBU) или другая международная федерация не смогут никак навредить российскому спорту, потому что в значительной степени они зависят от МОК», — цитирует Васильева ТАСС.

По словам экс-биатлониста, определяющим фактором станет вектор развития мирового олимпийского движения, выбранный Ковентри.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.