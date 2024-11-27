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Сочи-2014

Сегодня, 16:25

В МОК рассказали о процессе корректировки результатов Олимпиады-2014 в Сочи

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Результаты Олимпиады-2014 в Сочи будут скорректированы после завершения всех процедур обжалования по делу российского биатлониста Евгения Устюгова.

«Как правило, каждое перераспределение передается в исполком МОК на утверждение после того, как спортсмены/команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования. Международная федерация скорректирует список результатов, когда все процедуры будут завершены», — цитируют пресс-службу Международного олимпийского комитета «РИА Новости».

Международный союз биатлонистов в феврале 2020 года объявил о дисквалификации Устюгова на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Его признали виновным в использовании оксандролона. Дисквалификация Устюгова отсчитывалась с 13 февраля 2020 года.

В сентябре 2024 года CAS отклонил апелляцию спортсмена, а 26 ноября стало известно об отклонении апелляции Устюгова на решение по делу о биологическом паспорте. Россиянин во вторник подал апелляцию на сентябрьский вердикт в Федеральный суд Швейцарии.

Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным завоевал золото в эстафете на Олимпиаде-2014. В связи с аннулированием результатов Устюгова с августа 2013 года по конец сезона-2013/14 перераспределение медалей может быть произведено только в случае соответствующего решения Федерального суда Швейцарии и МОК. Если все апелляции будут отклонены, сборная России также лишится первого места в медальном зачете.

Евгения Устюгова лишили медалей Олимпиады-2014 в&nbsp;Сочи. Биатлонист Устюгов снова проиграл суд из-за медалей Ванкувера-2010. Его все-таки лишают олимпийского титула

Источник: РИА Новости
Биатлон
Евгений Устюгов
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