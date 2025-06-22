Олимпиада
22 июня, 13:00

IBU: «Мы оказываем полную поддержку Украине, у россиян крайне низкие шансы допуска к Олимпиаде-2026»

Международный Союз биатлонистов.
Фото Global Look Press

В пресс-службе Международного Союза биатлонистов (IBU) прокомментировали вероятность участия российских спортсменов в Кубке мира в следующем сезоне, а также в Олимпийских играх-2026.

«Решение об отстранении российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU», — цитирует пресс-службу IBU «ВсеПроСпорт».

По мнению союза, на данный момент эти принципы федерациями не выполняются, а допуск до соревнований является невозможным, пока продолжается конфликт на Украине.

«В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступает на ее стороне. Чтобы гарантировать безопасность участников соревнований, было принято изначальное решение об отстранении российских и белорусских атлетов», — добавили в союзе.

Виктор Майгуров.«Три-четыре наших человека спокойно могут бороться за десятку на Кубке мира». Мнение Майгурова

В союзе подчеркнули, что в текущих условиях шансы допуска россиян и белорусов к Кубку мира и Олимпиаде-2026 крайне низкие.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU с 2022 года. В фервале 2025 года МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям к Олимпиаде в Италии.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Источник: ВсеПроСпорт
