В IBU обозначили условия допуска российских биатлонистов к Олимпиаде-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) допустит к участию в Олимпийских играх 2026 года не более четырех россиян, которые до середины января 2026 года наберут достаточно квалификационных очков, сообщает ТАСС.

При этом очки нужно набрать на Кубке мира или Кубке IBU. Они дадут возможность получить wild card для участия в Олимпиаде. Однако сейчас россияне не могут заявиться на международные соревнования из-за запрета, введенного в 2022 году.

«Исполком внимательно следит за развитием событий в связи с решением приостановить деятельность Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона, как того требует конгресс, и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается перед исполкомом. На данный момент не ожидается никаких действий или изменений», — сообщили в IBU.

Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.