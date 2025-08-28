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28 августа 2025, 18:20

В Госдуме РФ считают, что некоторые спортивные федерации боятся возвращения российских спортсменов

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, почему российских спортсменов не допускают к международным соревнованиям.

«Мне кажется, что нельзя слушать русофобское мнение некоторых стран, которые пугают, что сами не поедут на соревнования в случае участия россиян. Это все похоже на саботаж. Возвращения наших спортсменом, которые являются одними из сильнейших в мире, боятся. Потому что их соперники в отсутствии наших ребят выигрывают, постоянно заходят в призы, получают деньги и контракты от спонсоров. Воспользовавшись сложной ситуацией, эти менеджеры от спорта начинают играть в свою игру», — сказал Свищев «СЭ».

28 августа Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что нейтральные спортсмены не примут участие в квалификации Олимпиады-2026. Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от выступлений в международных турнирах с 2022 года.

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Дмитрий Свищев

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