Тихонов отреагировал на лишение Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на лишение российского биатлониста Евгения Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере (2010).

«Ну, если доказано, то это все правильно. Женя как-то так отличился в своей команде, все оказались чистыми, а он... Если я не ошибаюсь, он за Сочи тоже попал? Если виноват, то должен понести наказание», — сказал Тихонов Vprognoze.ru.

Биатлонист не смог доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде по делу об аномалиях, обнаруженных в его биологическом паспорте. Поэтому все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Кроме того, Евгений потеряет две серебряные медали чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.