Серохвостов: «Вероятность поехать на Олимпиаду — 0%»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в интервью «СЭ» заявил, что не видит для россиян шансов на участие в Олимпиаде-2026, а также рассказал о главных целях на сезон-2025/26.

— В летний период подготовки Настя и Карим Халили ездили в Италию. У тебя такого варианта не было?

— Был. Ханты-Мансийск одобрил эту поездку. Но подумали, что будет проблематично ехать без тренера, без транспорта. Решили продолжить тренироваться на месте.

— Савелий Коростелев сказал, что вероятность поехать на Олимпиаду — 1%, на Кубок мира — 60%. Но это в лыжных гонках. Какие шансы видишь в биатлоне?

— В биатлоне — 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут. Все-таки у нас разные федерации. Думаю, что IBU (Международный союз биатлонистов) хуже настроен, чем FIS (Международная федерация лыжного спорта).

— Почему?

— Не знаю.

— Что для тебя главное в новом сезоне?

— В этом году я не пропустил первый этап Кубка Содружества. Поэтому хотелось бы побороться за общий зачет этих соревнований, как и за зачет СБР. Эти цели у меня есть на сезон, — сказал Серохвостов «СЭ».

Олимпиада-2026 пройдет в Турине и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе, однако Международный союз биатлонистов сохранил в силе запрет для россиян на участие в соревнованиях под своей эгидой.