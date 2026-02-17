Фийон Майе обошел Тихонова и догнал Йоханнеса Бе по победам на Олимпиадах
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом.
17 февраля сборная Франции выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде-2026. 33-летний Фийон Майе бежал третьим и воспользовался двумя дополнительными патронами.
По числу побед на Олимпиадах Фийон Майе обошел советского биатлониста Александра Тихонова и догнал норвежца Йоханнеса Бе. Теперь француза опережают только Мартен Фуркад (6 золотых медалей Олимпиад) и Уле-Эйнар Бьорндален (8).
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