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Фийон Майе обошел Тихонова и догнал Йоханнеса Бе по победам на Олимпиадах

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кантен Фийон Майе.
Фото Reuters

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом.

17 февраля сборная Франции выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде-2026. 33-летний Фийон Майе бежал третьим и воспользовался двумя дополнительными патронами.

По числу побед на Олимпиадах Фийон Майе обошел советского биатлониста Александра Тихонова и догнал норвежца Йоханнеса Бе. Теперь француза опережают только Мартен Фуркад (6 золотых медалей Олимпиад) и Уле-Эйнар Бьорндален (8).

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 17&nbsp;февраля.Короткая программа Петросян и плей-офф в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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