Сегодня, 17:35

Латыпов рассказал, стоит ли показывать Олимпиаду-2026 в России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Трехкратный призер Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов в разговоре с «СЭ» поделился мнением, стоит ли показывать Игры-2026 на российских телеканалах.

— Будешь ли смотреть Олимпиаду?

— Почему нет? Конечно, буду смотреть, кто как готов. Сейчас Йоханнес и Тарьей Бе ушли, поэтому любопытно, кто станет новым лидером. Да и просто интересно следить за видом спорта, который я люблю.

— Вызывает споры вопрос, стоит ли показывать эту Олимпиаду в России. Как ты считаешь?

— На самом деле это не моя прерогатива, чтобы решать. Наверное, на ТВ рассчитывают, будут ли смотреть Олимпиаду люди в России, с учетом, что там почти не будет наших спортсменов. Рейтинги при отсутствии россиян могут сильно упасть. Телекомпании с этой точки зрения можно понять.

Но для нового поколения, для детей все равно важно показывать Олимпиаду. Я смотрел Игры, будучи юным спортсменом, и вдохновлялся победами как наших, так и зарубежных звезд. Тот же Уле-Эйнар Бьорндален был примером для многих российских мальчишек. Так что это важно для развития спорта. А как в итоге решат, не от меня зависит. Если не будут показывать, то будем находить трансляции на других ресурсах, — сказал Латыпов «СЭ».

Эдуард Латыпов.«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
