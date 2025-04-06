Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Биатлон

6 апреля, 14:15

Корейский биатлонист Лапшин: «Есть мысли половину подготовки к сезону провести в России»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Корейский биатлонист Тимофей Лапшин в интервью «СЭ» рассказал о плане подготовки к олимпийскому сезону.

— Какой план на ближайший месяц-два? Когда и где ты планируешь начать подготовку к новому олимпийскому сезону?

— У меня есть мысли, чтобы половину подготовки провести в России. Но это все придется делать за свой счет. Если меня какой-то российский регион подцепит, то, может, с ним где-то зацеплюсь и потренируюсь. Шансы на это маленькие. Либо нужно ехать в Корею, но я уже подобное проходил, поэтому не хочется это делать. Не хочется ехать на 6 месяцев и только там тренироваться. Нам нужна биатлонная движуха. Когда ее нет, то ты сам потухаешь. Ты каждую тренировку должен выходить и искать мотивацию. Когда ты это постоянно и долго делаешь, потом приходит момент, что надоело и наступает выгорание. Но как я всегда говорю: «Что нас не убивает — делает нас только сильнее!»

Тимофей Лапшин.«Нам хотят впаять международный бан». Бывшему российскому биатлонисту Тимофею Лапшину не дают выступать за Корею

Тимофей Лапшин
Биатлон
Читайте также
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В IBU не получали запроса от МОК на допуск россиян

Губерниев назвал условие, при котором российских биатлонистов и лыжников допустят на Олимпиаду

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости