11 мая, 15:10

В IBU назвали условие допуска российских биатлонистов до международных стартов

IBU: выборы главы МОК не повлияли на ситуацию с допуском россиян

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что выборы главы МОК не повлияли на ситуацию с допуском российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм, информирует «ВсеПроСпорт».

Кирсти Ковентри&nbsp;&mdash; новый президент МОК.Кирсти Ковентри — новый президент МОК. Что мы о ней знаем?

В марте новым президентом МОК выбрали Кирсти Ковентри, которая сменит на этом посту Томаса Баха. Официально она вступит в должность в июне.

В IBU подчеркнули, что запрет на допуск российских и белорусских спортсменов остается в силе, а также напомнили, что их статус не менялся с конгресса 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Белоруссии по соображениям безопасности.

«Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается ситуация на Украине», — добавили в организации.

Источник: vseprosport.ru
