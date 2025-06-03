Глава IBU Далин: «Ситуация с допуском российских биатлонистов к Олимпиаде-2026 не изменилась»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о ситуации с допуском российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«Никаких новостей. Путь к возвращению остается таким же, как и ранее», — цитирует Далина РИА «Новости».

На данный момент к олимпийскому отбору с ограничениями допущены только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма. IBU сохраняет отстранение россиян с марта 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.