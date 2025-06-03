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ОИ Милан Кортина 2026

3 июня 2025, 18:51

Глава IBU Далин: «Ситуация с допуском российских биатлонистов к Олимпиаде-2026 не изменилась»

Сергей Ярошенко

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос о ситуации с допуском российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

«Никаких новостей. Путь к возвращению остается таким же, как и ранее», — цитирует Далина РИА «Новости».

На данный момент к олимпийскому отбору с ограничениями допущены только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма. IBU сохраняет отстранение россиян с марта 2022 года.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: РИА Новости
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