Фуркад считает заслуженной победу, присвоенную ему после отстранения Устюгова

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал получение золотой медали Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, которую ему присвоили после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова.

«Я не боролся за это решение. Кто-то может думать, что я испытываю разочарование или горечь из-за якобы украденного момента триумфа, но меня вознаградили за мою борьбу против допинга. Этот случай подтверждает, что борьба имеет смысл даже спустя 16 лет», — приводит Ski Chrono слова Фуркада.

22 мая стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова и Светланы Слепцовой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об их дисквалификации.

Устюгов и Слепцова оспаривали вердикты антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) от февраля 2020 года. Тогда IBU признал Слепцову виновной в использовании остарина, а Устюгова — в использовании оксандролона. Оба спортсмена, завершившие к этому времени свою карьеру, были дисквалифицированы на два года.