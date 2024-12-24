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Фуркад — о дисквалификации Устюгова: «Борьба с допингом работает даже 15 лет спустя»

Сергей Ярошенко
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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал завоевание золота Олимпиады-2010 после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

«Я выиграл медаль, сидя на диване, это так просто. Это немного нелепая ситуация, но моя первая мысль была такая — борьба с допингом работает, даже 15 лет спустя. Так что очень хорошо, что система следит за нарушителями даже через десятилетие», — приводит слова француза Eurosport.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию Устюгова по делу об отклонениях в биологическом паспорте. Таким образом, после перераспределения мест, россиянин лишится золота Олимпийских игр-2010 в масс-старте, а Фуркад станет шестикратным олмпийским чемпионом.

Евгения Устюгова лишили медалей Олимпиады-2014 в&nbsp;Сочи. Биатлонист Устюгов снова проиграл суд из-за медалей Ванкувера-2010. Его все-таки лишают олимпийского титула

Источник: Eurosport
Олимпиада
Евгений Устюгов
Мартен Фуркад
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