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Допинг

Фуркад — о золоте Олимпиады после дисквалификации Устюгова: «Я счастлив, но это лишает меня части моей ДНК»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал присуждение ему золотой медали масс-старта Олимпийских игр-2010.

Это случилось после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова и аннулирования его результата в масс-старте.

«Да, я счастлив, но в некотором смысле это лишает меня части моей личности как биатлониста, моей ДНК. С другой стороны я горжусь, потому что это означает, что я выиграл золото на трех разных Олимпиадах, так что это большое достижение для меня», — приводит слова Фуркада La Depeche.

22 мая стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова и Светланы Слепцовой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об их дисквалификации.

Устюгов и Слепцова оспаривали вердикты антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) от февраля 2020 года. Тогда IBU признал Слепцову виновной в использовании остарина, а Устюгова — в использовании оксандролона. Оба спортсмена, завершившие к этому времени свою карьеру, были дисквалифицированы на два года.

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Евгений Устюгов
Мартен Фуркад
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