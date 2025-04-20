Губерниев назвал условие, при котором российских биатлонистов и лыжников допустят на Олимпиаду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что IBU рассматривает теоретическую возможность допуска российских биатлонистов на Олимпийские игры-2026 по специальным приглашениям (wild card).

«Пока это просто игра слов. Что такое теоретически могут выдать приглашения? Теоретически я могу возглавить и FIS, и IBU, после чего допустить наших в полном составе на Кубок мира и Олимпиаду. Они оставляют для себя пространство для маневра на тот случай, если случится то, о чем говорит весь мир. Это и есть условие допуска. И вот тогда теория станет практикой», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. В марте IBU оставил в силе запрет на участие россиян в турнирах под своей эгидой.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.