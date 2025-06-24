Цветков признался, что понимает решение Йоханнеса Бе завершить карьеру за год до Олимпиады

Чемпион мира Максим Цветков поделился мнением о решении норвежского биатлониста Йоханнеса Бе завершить карьеру за год до Олимпиады в Италии.

«Удивило, что оно принято перед олимпийским сезоном — осталось потерпеть только один год. Но я его прекрасно понимаю, потому что в прошлом году принял для себя решение, что невозможно жить спокойно, когда у тебя растет ребенок, а ты не видишь, как он делает первые шаги, пошел в детский сад. У меня ребенок уже идет в школу, и, поскольку влияние отца на сына велико, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю», — приводит ТАСС слова Цветкова.

Бе завершил карьеру после окончания сезона-2024/25 в возрасте 32 лет. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 23-кратным чемпионом мира, а также пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.