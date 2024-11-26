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Ванкувер-2010

Сегодня, 16:10

Чепиков назвал причину лишения Устюгова медалей Олимпиады в Ванкувере

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал лишение российского биатлониста Евгения Устюгова золота и бронзы Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

«Так это сколько лет-то уже прошло... Ну что тут комментировать? Это уже понятно, что идет объективный прессинг к нашим спортсменам», — сказал Чепиков Vprognoze.ru.

Устюгов не смог доказать свою правоту в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об аномалиях, обнаруженных в его биологическом паспорте. Поэтому все результаты спортсмена с 24 января 2010 года до конца сезона -2013/14 были аннулированы. Кроме того, Евгений потеряет две серебряные медали чемпионата мира, который проходил в Ханты-Мансийске.

Источник: Vprognoze.ru
Евгений Устюгов
Сергей Чепиков
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